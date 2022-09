Monza-Atalanta, brianzoli e bergamaschi a confronto: “Noi ci amiamo ma…” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Lo youtuber lombardo Konrad il Brianzolo, in occasione della partita Monza-Atalanta dello scorso lunedì 5 settembre, ha raccolto in un video le dichiarazioni dei tifosi delle due squadre prima del match per il quotidiano online Monza News. Ne è emerso un divertente ritratto di brianzoli e bergamaschi, tra cliché e battute umoristiche che le due tifoserie hanno riservato le une alle altre. Tanti gli amici che si sono ritrovati in occasione della partita, pur sostenendo squadre diverse; tanti anche i brianzoli con indosso la maglia dell’Atalanta. Leggi su bergamonews (Di mercoledì 7 settembre 2022) Lo youtuber lombardo Konrad il Brianzolo, in occasione della partitadello scorso lunedì 5 settembre, ha raccolto in un video le dichiarazioni dei tifosi delle due squadre prima del match per il quotidiano onlineNews. Ne è emerso un divertente ritratto di, tra cliché e battute umoristiche che le due tifoserie hanno riservato le une alle altre. Tanti gli amici che si sono ritrovati in occasione della partita, pur sostenendo squadre diverse; tanti anche icon indosso la maglia dell’

