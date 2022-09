Inter-Bayern Monaco, De Ligt: “Ottima gara, i neroazzurri hanno giocato bene soprattutto nel primo tempo” (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Penso che oggi abbiamo fatto un’Ottima gara, l’Inter ha giocato bene con tanta intensità e soprattutto il primo tempo è stato un po’ difficile”. Queste le parole di Matthjis De Ligt, dopo la vittoria del Bayern Monaco in casa dell’Inter in Champions League. “La differenza di allenamenti rispetto alla Juve? Tutti e due sono duri – spiega l’ex bianconero a Sky Sport – In Italia si fa più tattica e meno intensità. Ho avuto difficoltà all’inizio con il lavoro di sprint, ora ho trovato una buona condizione”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Penso che oggi abbiamo fatto un’, l’hacon tanta intensità eilè stato un po’ difficile”. Queste le parole di Matthjis De, dopo la vittoria delin casa dell’in Champions League. “La differenza di allenamenti rispetto alla Juve? Tutti e due sono duri – spiega l’ex bianconero a Sky Sport – In Italia si fa più tattica e meno intensità. Ho avuto difficoltà all’inizio con il lavoro di sprint, ora ho trovato una buona condizione”. SportFace.

