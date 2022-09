Eleonora Daniele | la triste aggressione | paura negli occhi

Leggi su ildemocratico

(Di mercoledì 7 settembre 2022)e l’che ha provocato tantanella conduttrice: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda Una delle conduttrici di maggior successo che rappresenta uno dei volti Rai più apprezzati dal pubblico è proprio lei,. Ella si è fatta conoscere grazie al noto programma Storie Italiane nel quale si occupa di intervistare numerosi personaggi famosi. Purtroppo ha raccontato di unavvenuta in diretta che le ha dato molta preoccupazione. curiosità (foto web)La donna ha conseguito la laurea in Scienze della comunicazione e, successivamente si è scritta all’Ordine dei giornalisti come praticante ottenendo il ruolo da professionista nel 2016. In molti non ricordano che la sua prima esperienza nel mondo ...