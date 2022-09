“Sono loro, filma”. Al mare insieme: la coppia dell’estate incastrata dalla prova-video (Di martedì 6 settembre 2022) Noemi e Totti insieme al mare. È questo il video pubblicato su TikTok e diventato virale nel giro di pochissimo tempo. Come già ampiamente raccontato dal gossip estivo, i due hanno trascorso l’estate 2022 a pochi passi: lui nella villa di famiglia di Sabaudia, dove poco prima c’era Ilary Blasi, e lei a San Felice al Circeo. Una novità per la 34enne romana, che quest’anno ha deciso di rinunciare alla vacanza in Sardegna per restare ‘accanto’ al Pupone. Pochi chilometri di distanza e diverse occasioni per vedersi nonostante la presenza dei fotografi che facevano spola tra le due famose località estive laziali. Noemi e Totti insieme al mare a Sabaudia: il video su TikTok Secondo i beninformati, i due si sarebbero incontrati al largo dello specchio d’acqua di Sabaudia, su uno ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 settembre 2022) Noemi e Tottial. È questo ilpubblicato su TikTok e diventato virale nel giro di pochissimo tempo. Come già ampiamente raccontato dal gossip estivo, i due hanno trascorso l’estate 2022 a pochi passi: lui nella villa di famiglia di Sabaudia, dove poco prima c’era Ilary Blasi, e lei a San Felice al Circeo. Una novità per la 34enne romana, che quest’anno ha deciso di rinunciare alla vacanza in Sardegna per restare ‘accanto’ al Pupone. Pochi chilometri di distanza e diverse occasioni per vedersi nonostante la presenza dei fotografi che facevano spola tra le due famose località estive laziali. Noemi e Tottiala Sabaudia: ilsu TikTok Secondo i beninformati, i due si sarebbero incontrati al largo dello specchio d’acqua di Sabaudia, su uno ...

CarloCalenda : Sono settimane che ripeto che la destra è talmente divisa che è impossibile immaginare un loro governo efficace e d… - elio_vito : Ma no, loro non sono razzisti, fanno solo pena...?? - Giorgiolaporta : Se vi è sembrata violenta la reazione della #Meloni al militante #Lgbtq, perché non provate a saltare sul palco del… - Petartrzz : RT @OssRepressione: Su una popolazione di circa 54.000 detenuti, con circa 38.000 agenti sotto la loro sorveglianza 24 ore su 24 non sono p… - FedeCanciani : @mottadell @putino Non sono d'accordo. Sono i Paesi dell'Est che hanno spinto per le loro battaglie interne con gli ex-comunisti russofili. -

SW-MOTECH SysBag WP: sono loro le migliori borse per l'Adventouring [VIDEO] Moto.it Mariastella Gelmini replica al veleno a Marta Fascina: "Perché ho lasciato Forza Italia. Ecco dove spero di vederla" Queste persone oggi sono candidate con partiti guidati da ex segretari del Pd o europarlamentari eletti sotto le insegne del Pd. Dunque ogni voto dato loro è un voto regalato alla sinistra". A Castelfalfi si vendemmia e chiunque può partecipare Settembre è sinonimo di vendemmia e anche quest’anno a Castelfalfi le viti nei filari della tenuta sono pronte per la raccolta delle uve. Vera e propria ... Queste persone oggi sono candidate con partiti guidati da ex segretari del Pd o europarlamentari eletti sotto le insegne del Pd. Dunque ogni voto dato loro è un voto regalato alla sinistra".Settembre è sinonimo di vendemmia e anche quest’anno a Castelfalfi le viti nei filari della tenuta sono pronte per la raccolta delle uve. Vera e propria ...