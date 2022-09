SERIE A-UDITEL | L’ANALISI DELLE FASCE DELLA QUINTA GIORNATA DI SERIE A

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 6 settembre 2022)A-, la nuova rubrica di BubinoBlog che si pone come obiettivo quello di analizzare ledi Sky e DAZN nelle quali giocano le squadreA. Come si suddivide il pubblico mentre gioca laA? Chi segue Sky e chi DAZN?A-la nuova rubrica di BubinoBlog, analizza e commenta le principalidei due canali per target d’età. Sabato 3 settembre alle 15.00 ha giocato Fiorentina-Juventus (DAZN) Su DAZN (solo in tv e non dai dispositivi), lo slot orario 15.00-18.00 raggiunge i 67.000 telespettatori con lo 0.79% di share. Nei giovanissimi (4-14 anni) sono stati lo 0.26%; nei giovani il 2.01% e 18.000; nel target commerciale si ottiene ...