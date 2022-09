Luigi Strangis a Tu Si Que Vales: ecco cosa farà. Le anticipazioni (Di martedì 6 settembre 2022) Proseguono senza sosta le registrazioni di Tu Si Que Vales iniziate lunedì 11 luglio scorso. Il varietà campione di ascolti tv dei sabati autunnali dell'ammiraglia di Canale 5 tornerà in onda da sabato 17 settembre in prima serata. Due ex volti di Amici di Maria De Filippi sono stati ospiti dell'appuntamento registrato nelle ultime ore. Amici News, il profilo Twitter tornato in pompa magna con le anticipazioni, ha fatto sapere che Luigi Strangis è stato a Tu Si Que Vales insieme a Giordana Angi. Non sono emersi ulteriori dettagli, ma noi siamo in grado di svelarvi cosa è avvenuto in studio. Luigi Strangis a Tu Si Que Vales riceve un premio speciale (ANTEPRIMA) TvperTutti.it è in grado di svelarvi cosa è successo ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 6 settembre 2022) Proseguono senza sosta le registrazioni di Tu Si Queiniziate lunedì 11 luglio scorso. Il varietà campione di ascolti tv dei sabati autunnali dell'ammiraglia di Canale 5 tornerà in onda da sabato 17 settembre in prima serata. Due ex volti di Amici di Maria De Filippi sono stati ospiti dell'appuntamento registrato nelle ultime ore. Amici News, il profilo Twitter tornato in pompa magna con le, ha fatto sapere cheè stato a Tu Si Queinsieme a Giordana Angi. Non sono emersi ulteriori dettagli, ma noi siamo in grado di svelarviè avvenuto in studio.a Tu Si Quericeve un premio speciale (ANTEPRIMA) TvperTutti.it è in grado di svelarviè successo ...

tuttopuntotv : Luigi Strangis raggiunge un nuovo traguardo dopo Amici 21: ecco quale #Amici21 #LuigiStrangis - RBosdachin : RT @amicii_news: La registrazione di ieri di Tu Si Que Vales ha visto presenti come ospiti: Giordana Angi e Luigi Strangis ?? #tusiquevales… - ange85784936 : RT @amicii_news: La registrazione di ieri di Tu Si Que Vales ha visto presenti come ospiti: Giordana Angi e Luigi Strangis ?? #tusiquevales… - tradwmyemotions : RT @amicii_news: La registrazione di ieri di Tu Si Que Vales ha visto presenti come ospiti: Giordana Angi e Luigi Strangis ?? #tusiquevales… - Giullola95 : 7 Giugno 2022 è lì che per la prima volta ho vinto io. Tu sai, grazie Lù ?? @StrangisLuigi #luigistrangis #Luigi… -