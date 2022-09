Folla di tifosi del Liverpool a Napoli: le misure di sicurezza per evitare incidenti (Di martedì 6 settembre 2022) Sarà un grande evento la partita fra Napoli e Liverpool, in programma domani sera allo Stadio Diego Armando Maradona. La città aspetta da anni un’occasione del genere: l’ultima gara di Champions League disputatasi nella città partenopea risale 25 febbraio 2020, dove gli azzurri, guidati da Gennaro Gattuso, pareggiarono contro il Barcellona di Messi. All’epoca, lo stadio di casa si chiamava ancora Stadio San Paolo. Quello di domani sera rappresenta dunque il debutto in Champions per lo stadio azzurro sotto la nuova denominazione dedicata al Dio del calcio. Ad affrontare il Napoli, ci sarà il Liverpool di Klopp, il quale ha era risultato sconfitto negli ultimi due confronti in terra partenopea disputatisi nel 2018 e nel 2019. Liverpool Napoli-Liverpool, la ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 6 settembre 2022) Sarà un grande evento la partita fra, in programma domani sera allo Stadio Diego Armando Maradona. La città aspetta da anni un’occasione del genere: l’ultima gara di Champions League disputatasi nella città partenopea risale 25 febbraio 2020, dove gli azzurri, guidati da Gennaro Gattuso, pareggiarono contro il Barcellona di Messi. All’epoca, lo stadio di casa si chiamava ancora Stadio San Paolo. Quello di domani sera rappresenta dunque il debutto in Champions per lo stadio azzurro sotto la nuova denominazione dedicata al Dio del calcio. Ad affrontare il, ci sarà ildi Klopp, il quale ha era risultato sconfitto negli ultimi due confronti in terra partenopea disputatisi nel 2018 e nel 2019., la ...

AndreaZani7 : La paternale da loro! Da loro che hanno giocatori che alla festa scudetto hanno aizzato la folla contro un loro ex… - AngelDavid824 : RT @LiveGPit: .@marcmarquez93 è in pista! Grande folla di tifosi fuori dal @box_repsol per riabbracciare l'otto volte campione del mondo #M… - Rarawiewie1 : RT @LiveGPit: .@marcmarquez93 è in pista! Grande folla di tifosi fuori dal @box_repsol per riabbracciare l'otto volte campione del mondo #M… - laridust : RT @LiveGPit: .@marcmarquez93 è in pista! Grande folla di tifosi fuori dal @box_repsol per riabbracciare l'otto volte campione del mondo #M… - alexmarquezgf : RT @LiveGPit: .@marcmarquez93 è in pista! Grande folla di tifosi fuori dal @box_repsol per riabbracciare l'otto volte campione del mondo #M… -