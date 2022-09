Covid oggi Sardegna, 631 contagi e 4 morti: bollettino 6 settembre (Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 631 i nuovi contagi da Covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 6 settembre. Si registrano inoltre altri 4 morti. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.897 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 (- 1). I pazienti ricoverati in area medica sono 84 (+ 1). 8651 sono i casi di isolamento domiciliare (- 901). Si registrano 4 decessi: due donne di 86 e 88 anni e un uomo di 83, residenti nella provincia di Oristano; un uomo di 65 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 631 i nuovidainsecondo ildi, 6. Si registrano inoltre altri 4. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.897 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 (- 1). I pazienti ricoverati in area medica sono 84 (+ 1). 8651 sono i casi di isolamento domiciliare (- 901). Si registrano 4 decessi: due donne di 86 e 88 anni e un uomo di 83, residenti nella provincia di Oristano; un uomo di 65 anni, residente nella provincia del Sud. L'articolo proviene da Italia Sera.

