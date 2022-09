Venezia 79, Emanuele Crialese racconta la transizione da donna a uomo (Di lunedì 5 settembre 2022) Il regista è nato come Emanuela Tra i film presentati a Venezia 79 c’è anche “L’Immensità” di Emanuele Crialese, un film sulla transizione donna – uomo. Ne ha parlato lo stesso attore in un’intervista a Corriere della Sera: «Mi riguarda molto da vicino. Ma non è un film sulla transizione e sul coming out, sarebbe disinformazione. Io poi sono sempre stato out. È un film fortemente autobiografico». Emanuele Crialese è nato come Emanuela con il suo alterego Luana Giuliani che all’esordio cinematografico. «È il film che inseguo da sempre, il più desiderato; è sempre stato “il mio prossimo progetto”, un’esplorazione, un viaggio nella memoria. Ora sono pronto. Se l’avessi fatto prima sarebbe stato palloso e didascalico, un poveraccio che ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 5 settembre 2022) Il regista è nato come Emanuela Tra i film presentati a79 c’è anche “L’Immensità” di, un film sulla. Ne ha parlato lo stesso attore in un’intervista a Corriere della Sera: «Mi riguarda molto da vicino. Ma non è un film sullae sul coming out, sarebbe disinformazione. Io poi sono sempre stato out. È un film fortemente autobiografico».è nato come Emanuela con il suo alterego Luana Giuliani che all’esordio cinematografico. «È il film che inseguo da sempre, il più desiderato; è sempre stato “il mio prossimo progetto”, un’esplorazione, un viaggio nella memoria. Ora sono pronto. Se l’avessi fatto prima sarebbe stato palloso e didascalico, un poveraccio che ...

WeCinema : È arrivata lei... Penélope Cruz ?? Insieme all'attrice al photocall ci sono Vincenzo Amato, Luana Giuliani e il regi… - Open_gol : Il regista in gara a Venezia con “L’immensità”: sono nato come Emanuela e diventato Emanuele - 361_magazine : Altro film in concorso in #Venezia79 - RassegnaZampa : #Venezia79, goffo e inconcludente: “L’immensità” di Emanuele Crialese fa flop al Lido - ChiaraBaldi86 : Emanuele Crialese racconta la sua storia di uomo transgender: «Per cambiare il nome sul passaporto ho dovuto lascia… -