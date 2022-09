Scuola | Bassetti | “Mi auguro inizi e finisca senza mascherine e Dad”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – “Miche lacominci ein aula eDad”. Lo rimarca all’Adnkronos Salute Matteo, direttore di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, intervendo sull’o dell’anno scolastico, che vede per primi in Italia tornare sui banchi digli studenti della provincia autonoma di Bolzano. “Sarebbe assurdo far entrare oggi ai ragazzimascherina e poi a fine settembre eo ottobre, con un rialzo dei contagi, costringerli a rimettere il dispositivo. E la stessa cosa con la Dad”, aggiunge.sottolinea poi di ver “parlato molto con i ragazzi” e assicura che “se in caso ...