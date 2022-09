Scienza, dai rifiuti di plastica PET diamanti di dimensioni nanometriche (Di lunedì 5 settembre 2022) I rifiuti di plastica PET potrebbero essere riciclati in strutture organizzate di carbonio, dei nanodiamanti, in un procedimento simile a quanto avviene all’interno di pianeti estremamente freddi, come Nettuno e Urano. Il risultato emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista ‘Science Advances’, condotto dagli scienziati dell’Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (Hzdr), dall’Università di Rostock e dall’Ecole Polytechnique francese. Il team, guidato da Dominik Kraus, ha utilizzato dei laser su una pellicola sottile di plastica, modificando l’intensità della luce direzionata ed esaminando gli effetti sul materiale considerato. I giganti di ghiaccio del Sistema solare, come Nettuno e Urano, sono caratterizzati da condizioni interne estreme, con temperature che raggiungono diverse migliaia di gradi Celsius e livelli di ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 5 settembre 2022) IdiPET potrebbero essere riciclati in strutture organizzate di carbonio, dei nano, in un procedimento simile a quanto avviene all’interno di pianeti estremamente freddi, come Nettuno e Urano. Il risultato emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista ‘Science Advances’, condotto dagli scienziati dell’Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (Hzdr), dall’Università di Rostock e dall’Ecole Polytechnique francese. Il team, guidato da Dominik Kraus, ha utilizzato dei laser su una pellicola sottile di, modificando l’intensità della luce direzionata ed esaminando gli effetti sul materiale considerato. I giganti di ghiaccio del Sistema solare, come Nettuno e Urano, sono caratterizzati da condizioni interne estreme, con temperature che raggiungono diverse migliaia di gradi Celsius e livelli di ...

