Mosca | Niente gas se non ritirate le sanzioni ll peggiore scenario è già qui e comincia il duello definitivo

(Di lunedì 5 settembre 2022) Quello che a luglio era soltanto un worst case, loche le previsioni economiche per l'Europa prendevano in considerazione solo come alternativa estrema, sta invece ...

Quello che a luglio era soltanto un worst case scenario , lo scenario peggiore che le previsioni economiche per l'Europa prendevano in considerazione solo come alternativa estrema, sta invece ...I commenti di Peskov rappresentano finora la richiesta più esplicita disulla revoca da parte dell' Ue delle sanzioni in cambio della ripresa delle forniture di gas da parte della Russia nel ...Record negativo dell'euro sul dollaro e giù tutte le Borse europee. I prezzi corrono e andrà peggio. Il piano della Bce contro la recessione e l'inflazione ...La Russia sostiene che la manutenzione del Nord Stream è resta impossibile dalle sanzioni occidentali, mentre l’Ue pensa al tetto sul prezzo del gas ...