Milan, Rebic assente in rifinitura, salta il Salisburgo (Di lunedì 5 settembre 2022) rifinitura per il Milan: tra gli assenti c’è Ante Rebic, che non ha recuperato in tempo e salterà il Salisburgo Vigilia di Champions League per il Milan, che oggi ha Milanello ha ultimato la rifinitura. Tra i calciatori però, non c’era Rebic. L’attaccante croato non ha recuperato e quindi non farà parte del gruppo che affronterà il Salisburgo al debutto stagionale di coppa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 settembre 2022)per il: tra gli assenti c’è Ante, che non ha recuperato in tempo e salterà ilVigilia di Champions League per il, che oggi haello ha ultimato la. Tra i calciatori però, non c’era. L’attaccante croato non ha recuperato e quindi non farà parte del gruppo che affronterà ilal debutto stagionale di coppa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

AntoVitiello : ??#Milan, primo allenamento con la squadra per #Thiaw. Ancora personalizzato per #Rebic e #Origi ma stanno meglio, v… - PietroMazzara : Ante #Rebic per problemi alla schiena e Divock #Origi a seguito di un’infiammazione non saranno a disposizione per… - CalcioNews24 : Milan, Rebic assente in rifinitura, salta il Salisburgo - Ante_Rebic_12 : RT @theMilanZone_: Milan al lavoro per blindare #Leao: la richiesta è di 7 mln, il Decreto Crescita può aiutare i rossoneri via @Gazzetta_… - sportli26181512 : Milan, la probabile formazione contro il Salisburgo: due dubbi sulla trequarti, out Rebic: Pioli, per l'esordio sta… -