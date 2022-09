Kiev, a Zaporizhzhia rischio violazione norme sicurezza (Di lunedì 5 settembre 2022) A partire da stamattina la centrale nucleare di Zaporizhzhia , occupata dalla Russia, "opera con il rischio di violare le norme di sicurezza antincendio e radiazioni". Lo riporta l'operatore ucraino "... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 settembre 2022) A partire da stamattina la centrale nucleare di, occupata dalla Russia, "opera con ildi violare lediantincendio e radiazioni". Lo riporta l'operatore ucraino "...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Gli ispettori dell'Aiea saranno a Zaporizhzhia in settimana. La situazione nella centrale ucraina, in man… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La cittadina di Energodar che ospita la centrale nucleare di Zaporizhzhia è sotto il fuoco di artiglieria… - petergomezblog : Zaporizhzhia, Kiev: “Razzi russi sulla centrale. Minacciano i tecnici per farli tacere”. Mosca: “Sono gli ucraini c… - AntimafiaD : Ucraina: Stato maggiore di Kiev ammette i bombardamenti vicino alla centrale di Zaporizhzhia - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: 'A rischio gli standard di #sicurezza' Nuovo allarme dell'#Ucraina sulla centrale di #Zaporizhzhia #5settembre #iltempoquotid… -