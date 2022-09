CHI ERA GORBACIOV: CONVEGNO EURECA CON L'AMBASCIATORE RUSSO, VATTANI E SANGIULIANO (Di lunedì 5 settembre 2022) Chi è stato davvero e che disegno politico coltivava Mikhail GORBACIOV? Riteneva che il comunismo fosse finito, oppure voleva rigenerarlo e salvare l'U? Le sue riforme sono fallite sul piano economico o sono state le resistenze interne a costringerlo alla resa? Se l'Occidente l'avesse sostenuto come lui chiedeva oggi non avremmo una Russia in cerca di riscatto, la guerra in Ucraina e il rischio di ulteriori e forti tensioni a livello internazionale? Pochi giorni dopo la scomparsa dell'uomo che passerà alla storia come colui che ha scritto la parola fine sulla Guerra fredda, sono queste le domande alle quali EURECA - Idee per l'Italia e l'Europa, cercherà di dare risposta attraverso le testimonianze dirette e le analisi di chi GORBACIOV l'ha incontrato in più occasioni e in momenti cruciali. L'incontro, dal titolo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Chi è stato davvero e che disegno politico coltivava Mikhail? Riteneva che il comunismo fosse finito, oppure voleva rigenerarlo e salvare l'U? Le sue riforme sono fallite sul piano economico o sono state le resistenze interne a costringerlo alla resa? Se l'Occidente l'avesse sostenuto come lui chiedeva oggi non avremmo una Russia in cerca di riscatto, la guerra in Ucraina e il rischio di ulteriori e forti tensioni a livello internazionale? Pochi giorni dopo la scomparsa dell'uomo che passerà alla storia come colui che ha scritto la parola fine sulla Guerra fredda, sono queste le domande alle quali- Idee per l'Italia e l'Europa, cercherà di dare risposta attraverso le testimonianze dirette e le analisi di chil'ha incontrato in più occasioni e in momenti cruciali. L'incontro, dal titolo ...

