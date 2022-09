Arsenal ko, ma primo: l'amarezza di Arteta VIDEO (Di lunedì 5 settembre 2022) L'allenatore Arteta commenta amaramente la sconfitta per 3-1 sul campo del Manchester United: "Non è l'Arsenal che voglio".... Leggi su calciomercato (Di lunedì 5 settembre 2022) L'allenatorecommenta amaramente la sconfitta per 3-1 sul campo del Manchester United: "Non è l'che voglio"....

sportli26181512 : Arsenal ko, ma primo: l'amarezza di Arteta VIDEO: L'allenatore Arteta commenta amaramente la sconfitta per 3-1 sul… - monogres : @pisto_gol Esempio: Arsenal 1* dopo 6 gare giocate in 29 gg, e le ultime 3 gare in 9 gg. Ha utilizzato 9 giocatori… - DonDie_Sospeso : Domanda retorica delle 20:32. Secondo voi cosa ha fatto @ChrisEriksen8 solo davanti alla porta avversaria oggi nell… - zazoomblog : Che Manchester United! Antony subito in gol e primo passo falso dell’Arsenal - #Manchester #United! #Antony… - FAP3456 : @AzzoJacopo Primo tempo Arsenal nettamente superiore. Goal che poteva essere convalidato … e tante altre occasioni… -