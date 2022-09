Stefano Lorusso, incarico top al ministero della Salute (Di domenica 4 settembre 2022) Stefano Lorusso è il nuovo direttore generale della Programmazione del ministero della Salute. Lorusso è già capo della segreteria tecnica del ministero di Lungotevere Ripa e, da novembre 2021, direttore generale dell’Unità di missione per l’attuazione del Pnrr. La nomina, da parte del ministro della Salute, Roberto Speranza, arriva a poche settimane dalle prossime elezioni politiche del 25 settembre. Il nuovo d.g. prende il posto di Andrea Urbani – nominato dall’allora ministro Beatrice Lorenzin – che ha lasciato l’incarico lo scorso luglio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 4 settembre 2022)è il nuovo direttore generaleProgrammazione delè già caposegreteria tecnica deldi Lungotevere Ripa e, da novembre 2021, direttore generale dell’Unità di missione per l’attuazione del Pnrr. La nomina, da parte del ministro, Roberto Speranza, arriva a poche settimane dalle prossime elezioni politiche del 25 settembre. Il nuovo d.g. prende il posto di Andrea Urbani – nominato dall’allora ministro Beatrice Lorenzin – che ha lasciato l’lo scorso luglio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Rinaldi_euro : Il ministro Roberto Speranza piazza il fedelissimo. Promozione last minute per l'amico – Il Tempo - LuigiGravagnone : RT @EliAli22: @lorusso_stefano .. ha fatto tutto l'Appendino.. Io comunque spero lei saprà fare ancora di più, la nostra città merita ?even… - LuigiGravagnone : RT @gaetano83899030: @lorusso_stefano Sconfortante vedere turisti in centro (lasciamo stare zone periferiche... anzi no) cercare i segni di… - LuigiGravagnone : RT @LuigiGravagnone: @lorusso_stefano Turismo deve essere migliorato e si deve essere più preparati, inoltre contenete i prezzi - LuigiGravagnone : RT @paola24711898: @lorusso_stefano Non si vedono passi avanti sul fronte'decoro' , pulizia, sicurezza della città. A quando. Fiduciosi re… -