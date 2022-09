Juventus | Funaro condanna i cori dei tifosi | “Frasi vergognose | punire i responsabili”

(Di domenica 4 settembre 2022) Sara, assessora al welfare, sanità e pari opportunità del Comune di Firenze, ha duramente criticato iprovenienti dal settore ospiti in occasione del match Fiorentina-. “e inaccettabili. Lo dico da donna e da ebrea. Quelli non sono, lo sport è disciplina e rispetto: chi ha intonato queideve essere individuato e punito. La nostra memoria e le donne devono essere rispettate” ha scritto la donna su Twitter. Il video deiantisemiti cantati daibianconeri era stato diffuso su TikTok, diventando immediatamente virale. SportFace.

