Barbara d’Urso svela i colleghi preferiti tra Rai e Mediaset (Di domenica 4 settembre 2022) I colleghi preferiti di Barbara d’Urso In occasione del Festival della TV Barbara d’Urso ha parlato non solo dei suoi prossimi impegni televisivi, ma ha anche replicato alle critiche ricevute da alcuni hater. Come raccolto da Biccy la conduttrice ha avuto anche modo di parlare dei suoi colleghi. Nel corso della chiacchierata ha svelato alcuni L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 4 settembre 2022) IdiIn occasione del Festival della TVha parlato non solo dei suoi prossimi impegni televisivi, ma ha anche replicato alle critiche ricevute da alcuni hater. Come raccolto da Biccy la conduttrice ha avuto anche modo di parlare dei suoi. Nel corso della chiacchierata hato alcuni L'articolo proviene da Novella 2000.

INYOUREYESZ4YN : Barbara D'Urso è la persona adatta per affrontare il drama Florence-Olivia Wilde soltanto la sua è la sede opportun… - Penombra_90 : RT @salvatrash1: una delle cause penali che ho fatto a f. c. perchè ha preso la faccia di mio figlio MIO figlio che ha un suo cognome che… - Le0nard0_vItAlE : RT @tvstellare: Barbara d’Urso al #FestivaldellaTv: “Porterò la community che mi segue nel metaverso” - milaunicoamore : @bloccoappunti Ma sei diventato scemo? Io penserei a Barbara D'Urso? Per la cronaca: io Barbarella la schifo propri… - LorenzoDelfine : RT @News_CHOC: Barbara d'Urso in questa intervista ha detto: 'Faccio scoppiare i fegati agli haters??' ?? @carmelitadurso -