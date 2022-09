Bagnaia vince a Misano | ora a -30 da Quartararo

SkySportMotoGP : ???? ?? PECCO, CHE SPETTACOLO! Fenomenale doppietta Ducati: Bagnaia vince davanti a uno splendido Bastianini, suo comp… - BinaryOptionEU : RT '#MotoGp San Marino 2022, #Bagnaia vince in volata su Bastianini. #Ducati. - BroginiAlessio : Indipendentemente dalla (mia) polemica circa gli ultimi giri di 'lotta' con Bastianini, #Bagnaia vince la 4a gara c… - zazoomblog : Bagnaia-show a Misano: vince il quarto Moto Gp di fila e scrive la storia: nessuno come lui - #Bagnaia-show… - quotidianopiem : Bagnaia vince anche a Misano e sono quattro di fila per la Ducati: Quartararo è a 30 punti -

Anche Beltramo vota Pecco Nelle sale del teatro Galli di Rimini, dove si svolge il buffet post docufilm, incontriamo Paolo Beltramo, giornalista di lungo corso, che non ha dubbi: "e ...La gente vuole vedere IL campione, non chiuna gara, e poi magari in quella dopo lotta per un quinto posto. Certo, ci vuole tempo per creare un personaggio, eper il momento sta facendo ...ROMA – Francesco Bagnaia trionfa nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, ottenendo la quarta vittoria consecutiva, la sesta in totale, del Mondiale MotoGP. Il pilota della Ducati ha p ...Il torinese della Ducati vince la gara di Misano della MotoGP 2022 e sale a -30 punti in classifica da Quartararo; Aprilia sul podio.