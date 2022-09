SSC Napoli in estasi: “Il K2 impetuoso nel cielo dell’Olimpico” (Di sabato 3 settembre 2022) Trionfo da applausi del Napoli per 1-2 contro la Lazio. Tramite il proprio sito, la SSC Napoli ha dato grande enfasi alla vittoria della squadra partenopea allo stadio Olimpico di Roma, con tanti riferimenti alle due K dei cognomi di Kim e Kvaratskhelia ed al fatto di aver espugnato la Città Eterna con una prestazione con pochissime sbavature: “Il Napoli vola più in alto delle ali della Lazio e si arrampica sul tetto dell’Olimpico scalando il suo K2. La K di Kim che di testa porta il Sol Levante nel cielo di Roma. E la K di Kvaratskhelia che rimette la sua stella a brillare nella Città Eterna. Il Napoli batte la Lazio con una rimonta strepitosa, spettacolare ed autorevole”. “Segna per primo Zaccagni con un bellissimo destro nell’angolo. Ma da lì comandiamo noi. Prima un palo di ... Leggi su napolipiu (Di sabato 3 settembre 2022) Trionfo da applausi delper 1-2 contro la Lazio. Tramite il proprio sito, la SSCha dato grande enfasi alla vittoria della squadra partenopea allo stadio Olimpico di Roma, con tanti riferimenti alle due K dei cognomi di Kim e Kvaratskhelia ed al fatto di aver espugnato la Città Eterna con una prestazione con pochissime sbavature: “Ilvola più in alto delle ali della Lazio e si arrampica sul tettoscalando il suo K2. La K di Kim che di testa porta il Sol Levante neldi Roma. E la K di Kvaratskhelia che rimette la sua stella a brillare nella Città Eterna. Ilbatte la Lazio con una rimonta strepitosa, spettacolare ed autorevole”. “Segna per primo Zaccagni con un bellissimo destro nell’angolo. Ma da lì comandiamo noi. Prima un palo di ...

