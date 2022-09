Napoli, scontro tra ultras dopo la partita con il Lecce: due arresti, ecco cos’è successo (Di sabato 3 settembre 2022) Come riportato da Ansa, due ultrà del Lecce, appartenenti secondo la questura di Napoli alle frange più violente della tifoseria... Leggi su calciomercato (Di sabato 3 settembre 2022) Come riportato da Ansa, due ultrà del, appartenenti secondo la questura dialle frange più violente della tifoseria...

caroletta71 : RT @Fabrizio__66: Anche oggi scrivo la stessa cosa detta dopo la partita col Napoli: due punti persi in uno scontro diretto per la Champion… - Fabrizio__66 : Anche oggi scrivo la stessa cosa detta dopo la partita col Napoli: due punti persi in uno scontro diretto per la Ch… - Subus85 : Speranza: 'La lotta al Covid non è materia di scontro elettorale, importante che fragili e over 60 a settembre pren… - mattiamattiaaa : RT @ciropellegrino: #Conte e Di Maio entrambi oggi a #Napoli: scontro a distanza tra leader ed ex #M5s - ciropellegrino : #Conte e Di Maio entrambi oggi a #Napoli: scontro a distanza tra leader ed ex #M5s -