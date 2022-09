Inflazione, dal Km 0 agli sconti serali: come risparmiare sulla spesa (Di sabato 3 settembre 2022) (Adnkronos) – risparmiare si può ma facendo attenzione a non rinunciare alla qualità quando si tratta di alimentazione. E’ con questa premessa che Federconsumatori ha stilato una sorta di vademecum sugli acquisti degli italiani, sempre più difficili di questi tempi con l’Inflazione alle stelle, in esclusiva per l’Adnkronos. Ed ecco tutti i consigli utili. 1. Stilare una lista prima di andare a fare la spesa, per sapere con chiarezza cosa sia davvero necessario ed evitare acquisti impulsivi. Oggi stilare la lista della spesa è sempre più facile, anche grazie al supporto dei dispositivi elettronici che ci aiutano a ricordare cosa dobbiamo acquistare. 2. Programmare i pasti settimana per settimana, in modo da acquistare ciò che serve ed evitare sprechi. 3. Organizzare i pasti anche a seconda dei prodotti in ... Leggi su italiasera (Di sabato 3 settembre 2022) (Adnkronos) –si può ma facendo attenzione a non rinunciare alla qualità quando si tratta di alimentazione. E’ con questa premessa che Federconsumatori ha stilato una sorta di vademecum sugli acquisti degli italiani, sempre più difficili di questi tempi con l’alle stelle, in esclusiva per l’Adnkronos. Ed ecco tutti i consigli utili. 1. Stilare una lista prima di andare a fare la, per sapere con chiarezza cosa sia davvero necessario ed evitare acquisti impulsivi. Oggi stilare la lista dellaè sempre più facile, anche grazie al supporto dei dispositivi elettronici che ci aiutano a ricordare cosa dobbiamo acquistare. 2. Programmare i pasti settimana per settimana, in modo da acquistare ciò che serve ed evitare sprechi. 3. Organizzare i pasti anche a seconda dei prodotti in ...

