Il coraggio della studentessa afghana che denuncia lo stupro di un leader talebano | VIDEO (Di sabato 3 settembre 2022) Una testimonianza che potrebbe costare la vita alla 25enne Elaha, una studentessa afghana di medicina all’università di Kabul, che ha descritto coraggiosamente in un VIDEO pubblicato sui social le violenze subite dal leader talebano Saeed Khosti, portavoce fino a qualche tempo fa del Ministero dell’Interno e da poco impegnato in un altro ruolo. La ragazza, che appare nel filmato col capo avvolto dall’hijab, ha raccontato che l’uomo l’ha violentata ripetutamente, per poi costringerla a un matrimonio forzato. “Queste potrebbero essere le mie ultime parole. Mi ucciderà ma è meglio morire una volta sola che morire ogni volta”, dice la giovane mentre, tra le lacrime, descrive la vicenda di cui si è tristemente ritrovata protagonista. #JagoKashmir to #Taliban‘s dangers- Elaha of Kabul says ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Una testimonianza che potrebbe costare la vita alla 25enne Elaha, unadi medicina all’università di Kabul, che ha descrittosamente in unpubblicato sui social le violenze subite dalSaeed Khosti, portavoce fino a qualche tempo fa del Ministero dell’Interno e da poco impegnato in un altro ruolo. La ragazza, che appare nel filmato col capo avvolto dall’hijab, ha raccontato che l’uomo l’ha violentata ripetutamente, per poi costringerla a un matrimonio forzato. “Queste potrebbero essere le mie ultime parole. Mi ucciderà ma è meglio morire una volta sola che morire ogni volta”, dice la giovane mentre, tra le lacrime, descrive la vicenda di cui si è tristemente ritrovata protagonista. #JagoKashmir to #Taliban‘s dangers- Elaha of Kabul says ...

elenabonetti : È il tempo della concretezza e della serietà, del coraggio del futuro, della responsabilità dell’oggi. È il tempo d… - DSantanche : Grazie all'amministrazione Gualtieri-Pd la vergogna di Roma è sbattuta in prima pagina sul New York Times. Ripeto:… - guerini_lorenzo : Quella del Gen dalla Chiesa, ucciso 40 anni fa, è la straordinaria identificazione dell'Arma in un uomo. É la stori… - Gladys82012839 : RT @ottogattotto: #Renzi e #Calenda, creando un #TerzoPolo riformista, democratico e liberale, pur sapendo di andare incontro al linciaggio… - DanielaDaffin : RT @ottogattotto: #Renzi e #Calenda, creando un #TerzoPolo riformista, democratico e liberale, pur sapendo di andare incontro al linciaggio… -