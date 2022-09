Fiorentina-Juventus 1-1: Jovic spreca un calcio di rigore! (Di sabato 3 settembre 2022) Fiorentina e Juventus pareggiano per 1-1 nell'anticipo della quinta giornata di Serie A, disputato allo stadio Franchì. Al vantaggio ospite con Milik al 9? replica Kouamé al... Leggi su ilmattino (Di sabato 3 settembre 2022)pareggiano per 1-1 nell'anticipo della quinta giornata di Serie A, disputato allo stadio Franchì. Al vantaggio ospite con Milik al 9? replica Kouamé al...

OptaPaolo : 0 - La Juventus non ha effettuato nemmeno un tiro nel secondo tempo: per i bianconeri è la quinta volta dal 2004/05… - CB_Ignoranza : La Juventus, salvata da un grande Mattia Perin, non va oltre l’1-1 al Franchi contro la Fiorentina. Certo che i bi… - acffiorentina : ?? MATCHDAY ?? ?? Juventus ?? Serie A ? 15:00 CET ?? Stadio Artemio Franchi Guarda #FiorentinaJuventus in esclusiv… - techjaun : Serie A, Fiorentina-Juventus 1-1: Kouame responds to Milik - AmitendraGhosh : RT @xGPhilosophyEU: Fiorentina (1.72) 1-1 (0.87) Juventus -