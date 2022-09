La Cina ha paura delle 'smart car': meno libertà per le case automobilistiche per raccogliere i dati (Di venerdì 2 settembre 2022) La Cina si è rivolta alle case automobilistiche, intimando loro di richiedere delle specifiche licenze per raccogliere dati geografici a mezzo dei sensori dei loro veicoli smart. La mossa sottolinea ... Leggi su globalist (Di venerdì 2 settembre 2022) Lasi è rivolta alle, intimando loro di richiederespecifiche licenze pergeografici a mezzo dei sensori dei loro veicoli. La mossa sottolinea ...

zazoomblog : La Cina ha paura delle smart car: meno libertà per le case automobilistiche per raccogliere i dati - #paura #delle… - globalistIT : - LeoneGrotti : «La #Cina vuole invadere #Taiwan? Non abbiamo paura, siamo pronti a difenderci». Intervista al rappresentante di Ta… - ilmora61 : @LaBombetta76 @gildacana @Prima_Vera56 Certo. Però io, per esempio, ho paura di un controllo sociale eventualmente… - ksnt63 : Cina vuole giocare. Musa ha paura e soffia. Ho appena assistito a questa scena: Cina che dà una sonora sberla (non… -