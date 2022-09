(Di venerdì 2 settembre 2022)rischia di trasformarsi da “delle Cento masserie” a “dei”; l’insolito entusiasmo dell’attuale amministrazione comunale per il fenomeno del brigantaggio meridionale post-unitario, la “delle Cento masserie”, potrebbe trasformarsi nella “dei”. Un rischio tanto assurdo quanto concreto, vista la piega presa dall’attuale amministrazione comunale.La storia della nostra città e delle nostre campagne è humus utile e preziosissimo per il rilancio del turismo. “Le nostre radici, ciò che ha profondamente caratterizzato il nostro tessuto sociale, è importantissimo anche per il marketing territoriale” afferma il sindaco diLuca Lopomo, durante il Convegno sul brigantaggio ...

Tarantini Time

... Statte e Laterza concederanno le loro piste di atletica leggera,realizzerà l'impianto di tiro con l'arco e Torricella adeguerà il proprio impianto di tiro a volo.è la prima volta che ...... Statte e Laterza concederanno le loro piste di atletica leggera,realizzerà l'impianto di tiro con l'arco e Torricella adeguerà il proprio impianto di tiro a volo.è la prima volta che ... Crispiano, non solo “terra dei briganti” L’importante, però, è dare a ciascun pezzo della nostra storia una lettura non oso dire corretta ma quanto più possibile imparziale e veritiera. Come molti sapranno, sui piloni del ponte di Crispiano ...MARTINA FRANCA – E’ online il bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale per sei operatori volontari da impiegare in pr ...