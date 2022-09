UFFICIALE – Lascia il Torino | resta in Serie A!

(Di giovedì 1 settembre 2022) Dopo i 6 mesi con la maglia della Salernitana, Simone Verdinuovamente ilin prestito, ma rimarrà inA. La sua prossima destinazione sarà l’Hellas Verona del neo arrivato tecnico Cioffi. Gli scaligieri erano infatti alla ricerca di un profilo che potesse sostituire Antonin Barak e Gianluca Caprari sulla trequarti, partiti entrambi in questa sessione di mercato, rispettivamente verso Fiorentina e Monza. Verdi Hellas VeronaLa scelta dei veneti è quindi ricaduta sull’esterno cresciuto nelle giovanili del Milan. Verdi non era più nei piani del tecnico granata Ivan Juric e avrebbe fatto parecchia fatica a trovare minutaggio vista l’abbondante concorrenza nel reparto. Arriverà all’Hellas Verona con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma che potrebbe diventare obbligatorio ...

