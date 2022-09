Monza, Stroppa ha il nuovo difensore: c’è la firma! (Di giovedì 1 settembre 2022) Il Monza ha iniziato la suo prima esperienza in Serie A nel peggiore dei modi. La squadra di Stroppa ha collezionato quattro sconfitte in quattro giornate, scivolando all’ultimo posto in classifica con la peggior differenza reti del campionato. Galliani si è affrettato a correre ai ripari e fornire rinforzi al reparto difensivo. L’ultimo arrivato è proprio Armando Izzo. Izzo Monza Torino Il trentenne arriva in prestito dal Torino nelle ultime ore di calciomercato, chiudendo una campagna acquisti di alto livello per la compagine brianzola. Ora Stroppa ha il suo rinforzo difensivo e la società si augura di riuscire ad invertire la tendenza negativa di questo avvio di stagione. Francesco Buffa Leggi su rompipallone (Di giovedì 1 settembre 2022) Ilha iniziato la suo prima esperienza in Serie A nel peggiore dei modi. La squadra diha collezionato quattro sconfitte in quattro giornate, scivolando all’ultimo posto in classifica con la peggior differenza reti del campionato. Galliani si è affrettato a correre ai ripari e fornire rinforzi al reparto difensivo. L’ultimo arrivato è proprio Armando Izzo. IzzoTorino Il trentenne arriva in prestito dal Torino nelle ultime ore di calciomercato, chiudendo una campagna acquisti di alto livello per la compagine brianzola. Oraha il suo rinforzo difensivo e la società si augura di riuscire ad invertire la tendenza negativa di questo avvio di stagione. Francesco Buffa

