Elezioni, Conte: “Nei sondaggi abbiamo superato la Lega, ma l’obiettivo è portare avanti nostre battaglie” (Di giovedì 1 settembre 2022) “Ho sempre detto che non facciamo politica guardando i sondaggi, lo dico anche oggi che i dati dicono che abbiamo superato la Lega. Il nostro obiettivo è quello di raccogliere quanto più consenso possibile per portare avanti le nostre battaglie”, le parole di Giuseppe Conte a San Severo, in provincia di Foggia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) “Ho sempre detto che non facciamo politica guardando i, lo dico anche oggi che i dati dicono chela. Il nostro obiettivo è quello di raccogliere quanto più consenso possibile perle”, le parole di Giuseppea San Severo, in provincia di Foggia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

fattoquotidiano : Elezioni, l’ex ministro Pecoraro Scanio: “Conte è l’unico leader nazionale che parla di ambiente. Pd? Vuole incener… - fattoquotidiano : Elezioni, Conte: “Serve un Energy Recovery Fund in Europa, lo ripetiamo da febbraio. Norma su tassa extraprofitti s… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Il leader M5s Giuseppe Conte dice che 'il metodo Draghi può diventare un' insidia per la democrazia… - AntonioRubino86 : RT @GianniCuperIoPD: Il terzo polo vince le elezioni su Twitter, la Meloni su Facebook, Conte su TikTok, la Ferragni su Instagram, il Pd va… - StandbyAgain : RT @LueTommaso: Conte definisce “agenda #Draghi dannosa ed incomprensibile per la democrazia”. Ecco a voi il punto di riferimento dei pro… -

Elezioni, Conte "Dal Pd scelta cinica, ora agita spauracchio delle destre" Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, in un evento elettorale a San Severo, parlando della rottura del campo largo con il Pd. " foto Agenziafotogramma.it " . Pubblicità Elezioni, mentre la destra si coalizza il Pd continua a mettere veti sul M5s ... a partire dal 21 luglio, il Pd ha scelto di non avere più niente a che fare con Giuseppe Conte e ... Ironia di Calenda e Salvini La conseguenza di tutto ciò è che alle elezioni troveremo sulla scheda ... Il mistero buffo della crescita lenta ma costante dei consensi grillini C’è un mistero buffo, e assai poco gaudioso, che incombe sulla marcia di avvicinamento al 25 settembre: i sondaggi che registrano la ... Elezioni: Fratelli d’Italia e Meloni in pole, Letta insegue in quota. Terzo polo in salita Elezioni: Fratelli d’Italia e Meloni in pole, Letta insegue in quota. Terzo polo in salita, Draghi outsider ROMA – Fratelli d’Italia primo partito e Giorgia Meloni prossima premier: a pochi giorni dal ... Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe, in un evento elettorale a San Severo, parlando della rottura del campo largo con il Pd. " foto Agenziafotogramma.it " . Pubblicità... a partire dal 21 luglio, il Pd ha scelto di non avere più niente a che fare con Giuseppee ... Ironia di Calenda e Salvini La conseguenza di tutto ciò è che alletroveremo sulla scheda ...C’è un mistero buffo, e assai poco gaudioso, che incombe sulla marcia di avvicinamento al 25 settembre: i sondaggi che registrano la ...Elezioni: Fratelli d’Italia e Meloni in pole, Letta insegue in quota. Terzo polo in salita, Draghi outsider ROMA – Fratelli d’Italia primo partito e Giorgia Meloni prossima premier: a pochi giorni dal ...