Non basta Baldanzi per l’Empoli, Kallon salva il Verona (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nessuna delle due aveva ancora vinto, entrambe continueranno ad avere lo 0 nella casella delle vittorie. Non basta Baldanzi all’Empoli nell’ottimo primo tempo, Cioffi riesce ad aggiustarla con l’ingresso di Kallon. Termina 1-1 e prima vittoria in campionata rimandata per entrambe. Quali sono state le scelte deo tecnici? Zanetti conferma il 4-3-1-2, ma cambia diversi elementi rispetto alla gara precedente. Confermato Vicario, mentre in difesa torna Luperto. Al suo fianco c’è Ismajli. sulle corsie esterne della difesa spazio a Stojanovic e all’uomo mercato Parisi. In cabina di regia c’è Grassi, affiancato da Bandinelli e Haas. Premiata la personalità di Baldanzi, di nuovo titolare sulla trequarti. Per l’attacco ci sono Lammers e Satriano. Non cambia nemmeno Cioffi, che disegna il suo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nessuna delle due aveva ancora vinto, entrambe continueranno ad avere lo 0 nella casella delle vittorie. Nonalnell’ottimo primo tempo, Cioffi riesce ad aggiustarla con l’ingresso di. Termina 1-1 e prima vittoria in campionata rimandata per entrambe. Quali sono state le scelte deo tecnici? Zanetti conferma il 4-3-1-2, ma cambia diversi elementi rispetto alla gara precedente. Confermato Vicario, mentre in difesa torna Luperto. Al suo fianco c’è Ismajli. sulle corsie esterne della difesa spazio a Stojanovic e all’uomo mercato Parisi. In cabina di regia c’è Grassi, affiancato da Bandinelli e Haas. Premiata la personalità di, di nuovo titolare sulla trequarti. Per l’attacco ci sono Lammers e Satriano. Non cambia nemmeno Cioffi, che disegna il suo ...

