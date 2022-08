Napoli-Lecce, Spalletti cambia tutto? Le ultime sulle probabili formazioni (Di mercoledì 31 agosto 2022) Scenderanno in campo questa sera per il turno infrasettimanale di Serie A Napoli e Lecce. Gli azzurri hanno effettuato un ottimo inizio di campionato, totalizzando due vittorie travolgenti contro Verona e Monza e un pareggio a reti bianche nell’ultima trasferta contro la Fiorentina. Adesso gli azzurri si apprestano a tornare a giocare allo stadio Diego Armando Maradona per affrontare il Lecce, club che ha ottenuto nell’ultimo turno il suo primo punto in campionato nel pareggio contro l’Empoli. Foto: Getty Images- Luciano Spalletti Le probabili scelte di Spalletti: turnover in vista? L’allenatore azzuro Spalletti ha fin qui schierato sempre lo stesso 11 nelle prime tre partite ma, dati i tanti impegni, sarà sicuro qualche cambiamento. In ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 31 agosto 2022) Scenderanno in campo questa sera per il turno infrasettimanale di Serie A. Gli azzurri hanno effettuato un ottimo inizio di campionato, totalizzando due vittorie travolgenti contro Verona e Monza e un pareggio a reti bianche nell’ultima trasferta contro la Fiorentina. Adesso gli azzurri si apprestano a tornare a giocare allo stadio Diego Armando Maradona per affrontare il, club che ha ottenuto nell’ultimo turno il suo primo punto in campionato nel pareggio contro l’Empoli. Foto: Getty Images- LucianoLescelte di: turnover in vista? L’allenatore azzuroha fin qui schierato sempre lo stesso 11 nelle prime tre partite ma, dati i tanti impegni, sarà sicuro qualchemento. In ...

anperillo : #Raspadori titolare contro il #Lecce. Per lui #Spalletti pronto a cambiare modulo. Tecnica pura. A me ricorda nelle… - Antonio_Tajani : Grazie a @forza_italia il 40% delle risorse del PNRR andrà al Sud. Ora flessibilità a Bruxelles per spendere le ris… - sscnapoli : ?? #NapoliLecce, biglietti in vendita. ?? #ForzaNapoliSempre - Paroladeltifoso : Verso Napoli-Lecce, ecco a chi sarà affidata la telecronaca del match - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX LECCE - Pasculli: 'Il Napoli è davvero forte, per il Lecce sarà dura, sono curioso di vedere Simeone' https://t.co… -