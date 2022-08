Meteo, primo settembre rischio maltempo in Sicilia con piogge e temporali: diramata allerta gialla (Di mercoledì 31 agosto 2022) Al via il domani, primo settembre, l’autunno Meteorologico e con sé non mancherà una perturbazione che dalle Baleari raggiungerà l’Italia e la Sicilia in poco tempo. Questa depressione accentuerà ancor di più l’instabilità atmosferica, specie in Sicilia, dove per due giorni si sono verificate condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Sull’isola già a partire da questa sera si attende un progressivo aumento della nuvolosità e nelle prossime 12-24 ore si attendono rovesci anche a carattere temporalesco. Anche il dipartimento della protezione civile ha da poco diramato un bollettino di allerta Meteo gialla per “condi-Meteo avverse” e rischio di rovesci o temporali. Inoltre, si legge nel ... Leggi su filodirettomonreale (Di mercoledì 31 agosto 2022) Al via il domani,, l’autunnorologico e con sé non mancherà una perturbazione che dalle Baleari raggiungerà l’Italia e lain poco tempo. Questa depressione accentuerà ancor di più l’instabilità atmosferica, specie in, dove per due giorni si sono verificate condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Sull’isola già a partire da questa sera si attende un progressivo aumento della nuvolosità e nelle prossime 12-24 ore si attendono rovesci anche a carattere temporalesco. Anche il dipartimento della protezione civile ha da poco diramato un bollettino diper “condi-avverse” edi rovesci o. Inoltre, si legge nel ...

