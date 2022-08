Dall'Inghilterra: il Chelsea spinge per Leao, trattativa con il Milan (Di mercoledì 31 agosto 2022) Se l'Inter trema per la possibile cessione di Milan Skriniar in direzione Parigi e PSG, anche il Milan non dorme sonni tranquilli. In Inghilterra... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 31 agosto 2022) Se l'Inter trema per la possibile cessione diSkriniar in direzione Parigi e PSG, anche ilnon dorme sonni tranquilli. In...

IlLord20 : Potrei ridere tanto Penso a Skriniar (piango) - MarcoTroiano8 : RT @MilanNewsit: Dall'Inghilterra, The Times rilancia: il Chelsea vuole Leao - Giacomobacci2 : RT @cmdotcom: Dall'Inghilterra: il #Chelsea spinge per #Leao, trattativa con il #Milan - GIOVANNIRODA : RT @cmdotcom: Dall'Inghilterra: il #Chelsea spinge per #Leao, trattativa con il #Milan - pignafisher : RT @cmdotcom: Dall'Inghilterra: il #Chelsea spinge per #Leao, trattativa con il #Milan -