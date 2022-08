Matteo Salvini, "il leader della...": cala il gelo, come lo chiamano al TgLa7 | Video (Di martedì 30 agosto 2022) Matteo Salvini è diventato il “leader della sega” a causa di un buffo lapsus commesso durante la diretta del Tg di La7. La clip dell'errore è diventata virale in men che non si dica sui social, ma il segretario della Lega non se l'è presa affatto, anzi si è fatto una risata su Instagram. Ovviamente non sono mancati anche gli sfottò all'indirizzo di Salvini, ma fa parte del gioco. A proposito del leghista, in questi giorni è particolarmente attivo sul fronte del caro bollette. Per affrontare il problema che sta affliggendo cittadini e imprese italiane, Salvini ha proposto di seguire il modello francese: “Il governo è in carica, può fare quanto fatto da Macron. Chiedo ai partiti di non litigare, si può copiare la Francia che ha fatto un decreto da 20 miliardi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022)è diventato il “sega” a causa di un buffo lapsus commesso durante la diretta del Tg di La7. La clip dell'errore è diventata virale in men che non si dica sui social, ma il segretarioLega non se l'è presa affatto, anzi si è fatto una risata su Instagram. Ovviamente non sono mancati anche gli sfottò all'indirizzo di, ma fa parte del gioco. A proposito del leghista, in questi giorni è particolarmente attivo sul fronte del caro bollette. Per affrontare il problema che sta affliggendo cittadini e imprese italiane,ha proposto di seguire il modello francese: “Il governo è in carica, può fare quanto fatto da Macron. Chiedo ai partiti di non litigare, si può copiare la Francia che ha fatto un decreto da 20 miliardi ...

