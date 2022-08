Libia, perché per Mezran è tempo di cambiare approccio (Di martedì 30 agosto 2022) Stando ai dati del ministero della Sanità del Governo di unità nazionale, sono 39 i morti e oltre 150 i feriti dell’ultimo round di scontri tra miliziani affiliati all’esecutivo tripolino – guidato da Abdelhamid Dabaiba, sfiduciato dal Parlamento – e quelli che invece sono fedeli a Fathi Bashaga. Quest’ultimo, che mesi fa ha ricevuto la fiducia dalla Camera dei Rappresentanti (che lavora da Tobruk, dove si è autoesiliata nel 2014), ha nuovamente tentato un blitz per cercare di entrare a Tripoli, ma è stato respinto. Il Paese è in stallo istituzionale da mesi (per non dire da anni). Nessuno dei gruppi di potere ha forza sufficiente per ottenere vantaggi e quello che si sta creando è una lotta tra clan che potrebbero portare verso una deriva incontrollabile, spiega Karim Mezran, direttore della North Africa Initiative del Rafik Hariri Center dell’Atlantic Council di ... Leggi su formiche (Di martedì 30 agosto 2022) Stando ai dati del ministero della Sanità del Governo di unità nazionale, sono 39 i morti e oltre 150 i feriti dell’ultimo round di scontri tra miliziani affiliati all’esecutivo tripolino – guidato da Abdelhamid Dabaiba, sfiduciato dal Parlamento – e quelli che invece sono fedeli a Fathi Bashaga. Quest’ultimo, che mesi fa ha ricevuto la fiducia dalla Camera dei Rappresentanti (che lavora da Tobruk, dove si è autoesiliata nel 2014), ha nuovamente tentato un blitz per cercare di entrare a Tripoli, ma è stato respinto. Il Paese è in stallo istituzionale da mesi (per non dire da anni). Nessuno dei gruppi di potere ha forza sufficiente per ottenere vantaggi e quello che si sta creando è una lotta tra clan che potrebbero portare verso una deriva incontrollabile, spiega Karim, direttore della North Africa Initiative del Rafik Hariri Center dell’Atlantic Council di ...

