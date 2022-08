Esordio sul velluto per Berrettini: raggiunte le 40 vittorie Slam. Tutto facile anche per Medvedev (Di martedì 30 agosto 2022) Vince e convince Matteo Berrettini . Il 26enne romano ha aperto il programma degli azzurri agli US Open con una netta vittoria sul qualificato cileno Nicolas Jarry (n. 123 ATP). 6 - 2 6 - 3 6 - 3 il ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 30 agosto 2022) Vince e convince Matteo. Il 26enne romano ha aperto il programma degli azzurri agli US Open con una netta vittoria sul qualificato cileno Nicolas Jarry (n. 123 ATP). 6 - 2 6 - 3 6 - 3 il ...

SuperTennisTv : ?? Vittoria in tre set all'esordio per Matteo #Berrettini sul cemento di Flushing Meadows! #tennis | #USOpen… - FCatarella13 : RT @SuperTennisTv: ?? Vittoria in tre set all'esordio per Matteo #Berrettini sul cemento di Flushing Meadows! #tennis | #USOpen @BMWItal… - Manudaprato : RT @SuperTennisTv: ?? Vittoria in tre set all'esordio per Matteo #Berrettini sul cemento di Flushing Meadows! #tennis | #USOpen @BMWItal… - Laurarusso27 : RT @SuperTennisTv: ?? Vittoria in tre set all'esordio per Matteo #Berrettini sul cemento di Flushing Meadows! #tennis | #USOpen @BMWItal… - vittoriabasta : RT @SuperTennisTv: ?? Vittoria in tre set all'esordio per Matteo #Berrettini sul cemento di Flushing Meadows! #tennis | #USOpen @BMWItal… -