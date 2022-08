Covid Italia, verso riduzione quarantena da 7 a 5 giorni con test (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – verso la riduzione quarantena da 7 a 5 giorni per i positivi al Covid. E’ infatti arrivato il parere del Consiglio superiore di sanità (Css) sulla riduzione dell’isolamento da 7 a 5 giorni con test negativo e sulla riduzione della durata massima da 21 a 15 giorni. Il ministero lo aveva richiesto a luglio e adesso i tecnici stanno studiando il parere. A quanto si apprende, in base anche ad altre valutazioni, per esempio di tipo epidemiologico, si deciderà se e quando emettere una circolare. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) –lada 7 a 5per i positivi al. E’ infatti arrivato il parere del Consiglio superiore di sanità (Css) sulladell’isolamento da 7 a 5connegativo e sulladella durata massima da 21 a 15. Il ministero lo aveva richiesto a luglio e adesso i tecnici stanno studiando il parere. A quanto si apprende, in base anche ad altre valutazioni, per esempio di tipo epidemiologico, si deciderà se e quando emettere una circolare. L'articolo proviene daSera.

