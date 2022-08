55 Fiat in 60 anni - Il Lingotto celebra il suo cliente più fedele (Di martedì 30 agosto 2022) La Fiat celebra un cliente inglese particolarmente affezionato al marchio. Il signor David Franklin, 84 anni, ha infatti appena ritirato nel Buckinghamshire una Nuova 500 Red: l'elettrica è la sua Fiat numero 55 in 60 anni.Una carriera con la Fiat. Per capire il legame tra il signor Franklin e il marchio del gruppo Stellantis bisogna andare indietro fino al 1962, quando "Mr Fiat" (come lo chiama oggi la Casa) ha iniziato a lavorare alla concessionaria di Wembley fino a diventare responsabile tecnico, affiancando a questa attività, fino al 1967, anche quella di pilota di vetture derivate dalla serie. Nel 1963, Franklin acquistò la sua prima Fiat, una 500D di colore rosso, che ha dato il via a una carriera in cui ha posseduto ... Leggi su quattroruote (Di martedì 30 agosto 2022) Launinglese particolarmente affezionato al marchio. Il signor David Franklin, 84, ha infatti appena ritirato nel Buckinghamshire una Nuova 500 Red: l'elettrica è la suanumero 55 in 60.Una carriera con la. Per capire il legame tra il signor Franklin e il marchio del gruppo Stellantis bisogna andare indietro fino al 1962, quando "Mr" (come lo chiama oggi la Casa) ha iniziato a lavorare alla concessionaria di Wembley fino a diventare responsabile tecnico, affiancando a questa attività, fino al 1967, anche quella di pilota di vetture derivate dalla serie. Nel 1963, Franklin acquistò la sua prima, una 500D di colore rosso, che ha dato il via a una carriera in cui ha posseduto ...

