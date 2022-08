Uomini e Donne, un ex corteggiatore è stato eletto Il + bello d’Italia 2022! (Di lunedì 29 agosto 2022) Il vincitore del concorso nazionale di bellezza maschile “Il + bello d’Italia – l’originale dal 1979” è un ex corteggiatore di Uomini e Donne. Lui è Alessandro Verdolini. Noto al pubblico affezionato al dating show di Canale 5 per essere stato uno dei due corteggiatori che la tronista Andrea Nicole Conte portò fino alla fine. Alla fine del suo percorso però la ragazza decise di scegliere, del tutto inaspettatamente, Ciprian Aftim, in un modo molto particolare, ossia dopo aver trascorso una notte insieme all’insaputa della redazione. Nel corso dell’estate, Alessandro, si è concesso più volte interviste dichiarando interesse per un’altra donna abbastanza nota: Jessica Selassié. Ecco una sua recente dichiarazione: Oltre che per la sua bellezza, seguendola in tv mi ha colpito soprattutto ... Leggi su isaechia (Di lunedì 29 agosto 2022) Il vincitore del concorso nazionale di bellezza maschile “Il +– l’originale dal 1979” è un exdi. Lui è Alessandro Verdolini. Noto al pubblico affezionato al dating show di Canale 5 per essereuno dei due corteggiatori che la tronista Andrea Nicole Conte portò fino alla fine. Alla fine del suo percorso però la ragazza decise di scegliere, del tutto inaspettatamente, Ciprian Aftim, in un modo molto particolare, ossia dopo aver trascorso una notte insieme all’insaputa della redazione. Nel corso dell’estate, Alessandro, si è concesso più volte interviste dichiarando interesse per un’altra donna abbastanza nota: Jessica Selassié. Ecco una sua recente dichiarazione: Oltre che per la sua bellezza, seguendola in tv mi ha colpito soprattutto ...

