Scuola, settimana corta o dad per risparmiare energia: è polemica (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – settimana corta, con sabato in dad eventualmente, a Scuola per risparmiare energia? La proposta, oltre all’abbassamento del termostato in classe, con i prezzi di luce e gas che continuano ad aumentare fa discutere. “La Scuola non si tocca”, dice Alessandro Rapezzi, segretario nazionale della Flc Cgil, che non usa mezzi termini per bocciare questa idea definendola “una follia”. “In tempi di crisi – afferma con forza – non si taglia il pane”. “Stiamo affrontando il terzo anno scolastico con i problemi della pandemia – sottolinea Rapezzi all’Adnkronos – e dobbiamo affrontare i problemi secondari dell’epidemia cioè tutto quello che la dad ha prodotto in termini di isolamento e mancata socializzazione. Tutti, a parole, sono concordi e dicono che c’è bisogno di più ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) –, con sabato in dad eventualmente, aper? La proposta, oltre all’abbassamento del termostato in classe, con i prezzi di luce e gas che continuano ad aumentare fa discutere. “Lanon si tocca”, dice Alessandro Rapezzi, segretario nazionale della Flc Cgil, che non usa mezzi termini per bocciare questa idea definendola “una follia”. “In tempi di crisi – afferma con forza – non si taglia il pane”. “Stiamo affrontando il terzo anno scolastico con i problemi della pandemia – sottolinea Rapezzi all’Adnkronos – e dobbiamo affrontare i problemi secondari dell’epidemia cioè tutto quello che la dad ha prodotto in termini di isolamento e mancata socializzazione. Tutti, a parole, sono concordi e dicono che c’è bisogno di più ...

