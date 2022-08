Il giro della Sardegna a nuoto in due mesi con Amelia nel cuore (Di lunedì 29 agosto 2022) AGI Primo al mondo, ha nuotato per 715 chilometri e 700 metri attorno alla Sardegna, un periplo da record in senso antiorario completato in 59 giorni domenica 28 agosto, nel rispetto della tabella di marcia annunciata due mesi fa: 57 tappe di 12 chilometri ciascuna in media, in ogni tratto affiancato da un gommone che gli ha assicurato assistenza. Ma per il pluricampione di nuoto Corrado Sorrentino, 48 anni, il 'giro di Sardegna' cominciato il 1 luglio scorso, documentato giorno per giorno sui social e alimentato dal crescente affetto della gente, è molto più di uno straordinario risultato sportivo, sostenuto da centinaia di persone e amministrazioni comunali in tutta l'isola: assomiglia a un viaggio interiore, che mai, giura Sorrentino, neppure nei momenti ... Leggi su agi (Di lunedì 29 agosto 2022) AGI Primo al mondo, ha nuotato per 715 chilometri e 700 metri attorno alla, un periplo da record in senso antiorario completato in 59 giorni domenica 28 agosto, nel rispettotabella di marcia annunciata duefa: 57 tappe di 12 chilometri ciascuna in media, in ogni tratto affiancato da un gommone che gli ha assicurato assistenza. Ma per il pluricampione diCorrado Sorrentino, 48 anni, il 'di' cominciato il 1 luglio scorso, documentato giorno per giorno sui social e alimentato dal crescente affettogente, è molto più di uno straordinario risultato sportivo, sostenuto da centinaia di persone e amministrazioni comunali in tutta l'isola: assomiglia a un viaggio interiore, che mai, giura Sorrentino, neppure nei momenti ...

lucianonobili : Cos’è la politica senza credibilità? Perché serve un #TerzoPolo della serietà? Perché gli altri ci prendono in giro… - CarloCalenda : Bisogna dire le cose come stanno: noi votiamo per moda! Prima vanno di moda i 5 stelle poi il verde di Salvini poi… - pietroraffa : Con Tremonti Ministro dell'Economia l'Italia ha attraversato uno dei momenti più difficili della storia repubblican… - sulsitodisimone : Il giro della Sardegna a nuoto in due mesi con Amelia nel cuore - colfeliciano : @Cartabellotta Ma tu hai provato a farti un giro e domandare se c'è stato qualcuno che ha provato giovamento con gl… -