Cesare Cremonini | nuove date del tour nei palasport

(Di lunedì 29 agosto 2022) Dopo i primi quattro sold out, ilIndoor 2022,neidel cantautore bolognese, si aggiunge dia Roma e Milano Dopo il grande successo diStadi 2022, lo spettacolo dicontinua neiinvernali per 11nelle tre città di Roma, Bologna e Milano.Indoor 2022 registra il tutto esaurito a Mantova e nelle primedi Roma, Bologna e Milano. A grande richiesta, si aggiungono al calendario un terzo appuntamento a Roma (4 novembre 2022, Palazzo dello Sport) e un quarto appuntamento a Milano (17 novembre, Mediolanum Forum). Un grande show, quello di quest’estate negli stadi, non solo un concerto, durante il quale, ...

cazzomiridi : da declaton ci siamo io e un altro ragazzo vicino gli skate e per radio cesare Cremonini, sarà la storia della mia vita? - g1adaa : RT @paolopajjetta: la mia idea di amore è andare a un concerto di cesare cremonini e cantare insieme la nuova stella di broadway - SadalSuud33 : Scopri Chiamala Felicità di Cesare Cremonini su Amazon Music - franciisounds : Vendo 4 biglietti per il concerto di Cesare Cremonini il 2 novembre a Roma, 3 settore numerato, due posti sono vici… - VanityFairIt : «Tra tutte le esperienze provate nella mia vita, l’amore è quella che più somiglia alla libertà» -

Per chi non sapesse chi sia Nicola Balestri, questi è conosciuto con il nome di BalloSballo su Instagram ed è nientemeno che il bassista dishow alle nozze di Ballo ...Un grande show, quello di quest'estate negli stadi, non solo un concerto, durante il quale, sono emerse ancora una volta le straordinarie caratteristiche che fanno diun performer ...Dopo il grande successo di Cremonini Stadi 2022, lo spettacolo di Cesare Cremonini continua nei palasport invernali per 11 date nelle tre città di Roma, Bologna e Milano. Cremonini Indoor 2022 registr ...Il giovane cantautore Michelangelo Vood entra a far parte della Carosello Records con il nuovo singolo 'Souvenir', in uscita venerdì 2 settembre. Il suo è un pop immediato e di ampio respiro scritto d ...