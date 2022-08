La Pro Loco Camerota saluta l’estate con l’ultimo appuntamento dei Mercatini del Mercoledì (Di domenica 28 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCamerota (Sa) – Il 31 agosto 2022 sarà l’ultimo giorno dei “Mercatini del Mercoledì”, iniziati il 6 luglio e portati avanti per tutte l’estate, ogni Mercoledì, fra stand espositivi, musica dal vivo e animazione per bambini. Organizzati dalla Pro Loco Camerota APS in collaborazione con l’associazione “Ad Arte”, Terracotta Cammarano, gastronomia del Bar San Vito e i tanti espositori locali, i “Mercatini” hanno avuto, come cornice, la caratteristica piazzetta di San Vito, all’ingresso di Camerota alta, capoluogo del comune, una scelta volta anche a far conoscere le bellezze dei paesi interni, e non solo quelli della costa, come precisa Gino Del Gaudio, presidente della Pro ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 28 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Il 31 agosto 2022 saràgiorno dei “del”, iniziati il 6 luglio e portati avanti per tutte, ogni, fra stand espositivi, musica dal vivo e animazione per bambini. Organizzati dalla ProAPS in collaborazione con l’associazione “Ad Arte”, Terracotta Cammarano, gastronomia del Bar San Vito e i tanti espositori locali, i “” hanno avuto, come cornice, la caratteristica piazzetta di San Vito, all’ingresso dialta, capoluogo del comune, una scelta volta anche a far conoscere le bellezze dei paesi interni, e non solo quelli della costa, come precisa Gino Del Gaudio, presidente della Pro ...

