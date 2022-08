Hillary Clinton posta una sua foto in sostegno di Sanna Marin | «Continua a ballare»

(Di domenica 28 agosto 2022) «, @».scende in campo per la prima ministra finlandese, travolta dalle polemiche per alcuni video privati, diffusi online, che la ritraevano mentre ballava e si divertiva con alcuni amici. L’ex segretaria di Stato, per mostrare solidarietà alla premier, hato una sua vecchia, dove è immortalata mentre balla: «Questa sono io a Cartagena, dove ero per un incontro da segretaria di Stato», ha scrittonella didascalia. Poi ha citato Ann Richards, governatrice del Texas dal 1991 al 1995: «Ginger Rogers ha fatto tutto quello che ha fatto Fred Astaire. Solo che l’ha fatto stando un passo indietro e sui tacchi alti». ...

paschalaj : RT @dariodangelo91: Hillary #Clinton pubblica una foto che la vede intenta a danzare scatenata a Cartagena ai tempi della sua esperienza da… - SimoSuozzo : RT @Open_gol: Su Twitter, l’ex segretaria di Stato Usa ha condiviso una sua foto mentre balla a Cartagena, durante un viaggio ufficiale htt… - Open_gol : Su Twitter, l’ex segretaria di Stato Usa ha condiviso una sua foto mentre balla a Cartagena, durante un viaggio uff… - salfasanop : RT @dariodangelo91: Hillary #Clinton pubblica una foto che la vede intenta a danzare scatenata a Cartagena ai tempi della sua esperienza da… - Agricolturabio1 : RT @dariodangelo91: Hillary #Clinton pubblica una foto che la vede intenta a danzare scatenata a Cartagena ai tempi della sua esperienza da… -

AGI - Al fianco della premier finlandese Sanna Marin, finita nella bufera dopo essere stata ripresa in balli scatenati , è scesa anche. L'ex segretario di Stato Usa ed ex candidato presidenziale ha postato su Twitter una sua foto mentre danza gioiosa: 'Come diceva Ann Richards, 'Ginger Rogers ha fatto le stesse cose ...Sanna Marin e i video ai party, le donne finlandesi ballano su Twitter. "Siamo con te" Video : Sanna Marin sull'orlo delle lacrime si difende dalle critiche Video : Sanna Marin commossa in pubblico ...A seguito dello scandalo che ha coinvolto il primo ministro finlandese Sanna Marin, Hillary Clinton è intervenuta in sua difesa.L'ex segretario di Stato Usa si schiera con la premier finlandese travolta dalle critiche per alcuni video diffusi in rete in cui danzava e si divertiva con gli amici ...