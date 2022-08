F1, Max Verstappen di un’altra categoria a Spa: rimonta da 14° e Mondiale sempre più a senso unico (Di domenica 28 agosto 2022) In mattinata i bookmakers davano Max Verstappen quale favorito numero uno per vincere il Gran Premio del Belgio, nonostante l’olandese scattasse dalla quattordicesima posizione della griglia di partenza. Basta questo dato per dare la dimensione del credito di cui gode l’alfiere della Red Bull. Le valutazioni degli allibratori sono pienamente state rispettate, perché Super Max ha letteralmente ridicolizzato la concorrenza. D’accordo, oggi la RB18 era indiscutibilmente la miglior monoposto in pista, ma non è solo una questione di vettura. Verstappen ha impiegato meno di metà della distanza per portarsi in testa, effettuando una decina di sorpassi senza l’ausilio del DRS! Tutte manovre pulite, ma in alcuni casi decise e ardite (come quella su Sebastian Vettel). Successivamente ha polverizzato il compagno di squadra Sergio Perez, seconda guida quanto si ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) In mattinata i bookmakers davano Maxquale favorito numero uno per vincere il Gran Premio del Belgio, nonostante l’olandese scattasse dalla quattordicesima posizione della griglia di partenza. Basta questo dato per dare la dimensione del credito di cui gode l’alfiere della Red Bull. Le valutazioni degli allibratori sono pienamente state rispettate, perché Super Max ha letteralmente ridicolizzato la concorrenza. D’accordo, oggi la RB18 era indiscutibilmente la miglior monoposto in pista, ma non è solo una questione di vettura.ha impiegato meno di metà della distanza per portarsi in testa, effettuando una decina di sorpassi senza l’ausilio del DRS! Tutte manovre pulite, ma in alcuni casi decise e ardite (come quella su Sebastian Vettel). Successivamente ha polverizzato il compagno di squadra Sergio Perez, seconda guida quanto si ...

