Sophie Codegoni, la passeggiata lascia tutti senza fiato: è meravigliosa (Di sabato 27 agosto 2022) Con i post su Instagram manda letteralmente fuori di testa i suoi fan; Sophie Codegoni ha una bellezza più unica che rara. Per quanto riguarda Sophie Codegoni non possiamo non sottolineare la sua nuova avventura in ambito professionale. L’ex gieffina, infatti, si prepara a vivere l’esperienza ad Avanti un altro, programma di Canale cinque condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, nel ruolo di Bonas andando a sostituire Sara Croce. InstagramSe parliamo di Sophie Codegoni, però, dobbiamo menzionare per forza di cose la sua avventura al Grande Fratello; l’esperienza in uno dei reality più seguiti dal pubblico italiano è stata, senza ombra di dubbio, positiva dal momento che entrò immediatamente nel cuore degli italiani riuscendo ad arrivare ad un passo dalla serata ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 27 agosto 2022) Con i post su Instagram manda letteralmente fuori di testa i suoi fan;ha una bellezza più unica che rara. Per quanto riguardanon possiamo non sottolineare la sua nuova avventura in ambito professionale. L’ex gieffina, infatti, si prepara a vivere l’esperienza ad Avanti un altro, programma di Canale cinque condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, nel ruolo di Bonas andando a sostituire Sara Croce. InstagramSe parliamo di, però, dobbiamo menzionare per forza di cose la sua avventura al Grande Fratello; l’esperienza in uno dei reality più seguiti dal pubblico italiano è stata,ombra di dubbio, positiva dal momento che entrò immediatamente nel cuore degli italiani riuscendo ad arrivare ad un passo dalla serata ...

Stellina_33 : RT @giuliasart84: @ALEBASCIANO22 questo è per te: riempiti gli occhi e il cuore di loro due e poi spacca tutto stasera a suon di musica! @… - anton7096057074 : @Alessan49974889 @ALEBASCIANO22 @Sophie_codegoni ma stasera ci sarà qualcuno lì per fare la diretta - KeterinJ : #Repost @amedeovenzaofficial_ Il buongiorno di Amedeo e Alessandro evidenzia le scarpe del basci AB solo e unico ????… - Alessan49974889 : Buongiorno a te Ale buona giornata e anche stasera spacca solo come tu sai fare ?????? @ALEBASCIANO22… - Alessan49974889 : Stupendi, sono riusciti a creare una famiglia cosa non da poco, ma il loro amore è talmente grande da gridarlo a tu… -