Omicidio Alice Scagni, spunta la telefonata del fratello al padre che annunciava l’assassinio. Il messaggio della madre sui social (Di venerdì 26 agosto 2022) Omicidio Alice Scagni: spunta sulle pagine di repubblica la chiamata che Alberto Scagni fa al padre poco prima di uccidere la sorella. Inquietante come l’Omicidio sia annunciato e il tentativo a vuoto del padre di chiamare il 112 abbia mostrato la superficialità delle forze dell’ordine nel non intervenire. La madre sono settimane che si batte per questa chiamata non ascoltata. Omicidio Alice Scagni, spunta la telefonata del fratello al padre “E allora? Voglio i soldi per mangiare!”. Inizia così l‘ultima telefonata che Alberto Scagni ha fatto a suo padre il primo maggio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 26 agosto 2022)sulle pagine di repubblica la chiamata che Albertofa alpoco prima di uccidere la sorella. Inquietante come l’sia annunciato e il tentativo a vuoto deldi chiamare il 112 abbia mostrato la superficialità delle forze dell’ordine nel non intervenire. Lasono settimane che si batte per questa chiamata non ascoltata.ladelal“E allora? Voglio i soldi per mangiare!”. Inizia così l‘ultimache Albertoha fatto a suoil primo maggio ...

Open_gol : La madre denuncia sui social il mancato intervento delle forze dell'ordine il giorno dell'omicidio della figlia. Le… - blackhorseie : RT @SeanFonnery: Alice Scagni fu uccisa dal fratello. che era stato denunciato alla polizia che non fece niente. La stessa sera ci fu l’om… - mariolinocalcin : RT @SeanFonnery: Alice Scagni fu uccisa dal fratello. che era stato denunciato alla polizia che non fece niente. La stessa sera ci fu l’om… - marialetiziama9 : RT @SeanFonnery: Alice Scagni fu uccisa dal fratello. che era stato denunciato alla polizia che non fece niente. La stessa sera ci fu l’om… - infoitinterno : Alice Scagni, telefonata dell'assassino al padre la sera dell'omicidio -