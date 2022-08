Napoli, l’agente di Osimhen manda un messaggio al Manchester, Mendes (e Ronaldo): «Victor non si muove» (Di venerdì 26 agosto 2022) Sembrava essere più di una suggestione, qualcosa di realmente percorribile in questi ultimi giorni di calciomercato: il Napoli può prendere dal Manchester United Cristiano Ronaldo. In cambio di Victor Osimhen. O meglio, dall’Inghilterra rimbalzava forte la notizia di un possibile scambio con conguaglio – in favore del Napoli – dei cartellini dei due attaccanti. Su quali basi? La volontà di Ronaldo di andare via dallo United e la soluzione Napoli era gradita al calciatore per via della partecipazione alla Champions League. Punto. Supposizioni, ipotesi e idee che vedevano come protagonisti solo il calciatore portoghese e il suo potente agente Jorge Mendes, alla disperata ricerca di una soluzione per il suo assistito. Nulla di realmente ... Leggi su open.online (Di venerdì 26 agosto 2022) Sembrava essere più di una suggestione, qualcosa di realmente percorribile in questi ultimi giorni di calciomercato: ilpuò prendere dalUnited Cristiano. In cambio di. O meglio, dall’Inghilterra rimbalzava forte la notizia di un possibile scambio con conguaglio – in favore del– dei cartellini dei due attaccanti. Su quali basi? La volontà didi andare via dallo United e la soluzioneera gradita al calciatore per via della partecipazione alla Champions League. Punto. Supposizioni, ipotesi e idee che vedevano come protagonisti solo il calciatore portoghese e il suo potente agente Jorge, alla disperata ricerca di una soluzione per il suo assistito. Nulla di realmente ...

