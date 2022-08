La presidente Novak incontra il Papa e lo invita in Ungheria: possibile visita già in primavera (Di venerdì 26 agosto 2022) Città del Vaticano – Papa Francesco potrebbe recarsi in visita in Ungheria la prossima primavera. È quanto ha detto alla M1, televisione pubblica ungherese, la presidente dell’Ungheria, Katalin Novak, oggi ricevuta in udienza da Bergoglio. Novak ha spiegato che tra i temi affrontati con il Pontefice ci sono stati la sua visita in Ungheria, il conflitto ucraino e la difesa della famiglia e ha raccontato che con Francesco si sono parlati in spagnolo senza interprete. La presidente ha consegnato un invito ufficiale al Papa e ha dichiarato che in Ungheria possono cominciare i preparativi per la visita, indicando come eventuale data la ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 26 agosto 2022) Città del Vaticano –Francesco potrebbe recarsi ininla prossima. È quanto ha detto alla M1, televisione pubblica ungherese, ladell’, Katalin, oggi ricevuta in udienza da Bergoglio.ha spiegato che tra i temi affrontati con il Pontefice ci sono stati la suain, il conflitto ucraino e la difesa della famiglia e ha raccontato che con Francesco si sono parlati in spagnolo senza interprete. Laha consegnato un invito ufficiale ale ha dichiarato che inpossono cominciare i preparativi per la, indicando come eventuale data la ...

